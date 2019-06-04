Вокруг поездки Майкла Калви в Петербург сохраняют интригу

После комментария Кремля в Baring Vostok надеются, что Майкла Калви отпустят на экономический форум в Петербурге. Но возможно ли это? Коллеги инвестора приветствуют желание Москвы видеть арестованного бизнесмена на мероприятии, сообщили «Коммерсантъ FM» в компании. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал основателя Baring Vostok «благонадежным бизнесменом» и выразил сожаление, что тот находится под арестом. Одни участники бизнес-сообщества посчитали это позитивным сигналом, а другие — не поверили, что в деле Калви может что-то измениться. Так есть ли шансы у основателя Baring Vostok посетить экономический форум? Разбирался Иван Корякин.

В деле Майкла Калви теперь есть, пожалуй, все — и бизнес, и политика, в том числе международная, и политические, если не воля, то, по крайней мере, желание. Кремль хотел бы видеть основателя Baring Vostok на Экономическом форуме в Петербурге. Но, признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все зависит от решения суда.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: Мы, безусловно, сожалеем, что у него проблемы с законом, и надеемся, что следственные действия достигнут своего результата, и эта проблема будет разрешена. Но в настоящее время мы не можем ничего комментировать, потому что идет следствие.

Да и сам господин Калви просил отпустить его на форум, соответствующее ходатайство лежит на столе у следователя. Инвестор в Петербург ездил каждый год, привлекал деньги в Россию, подчеркивают в Baring Vostok. В компании надеются, что суд примет решение в пользу бизнесмена, рассказал «Коммерсантъ FM» ее представитель Денис Денисов: «В этот раз наши планы были такими же, как и во все предыдущие годы. Майкл до сих пор зарегистрирован как участник. И мы подали прошение, чтобы следствие разрешило ему участие. Пока у нас решения по нему нет, но мы по-прежнему надеемся на то, что он, как и прежде, сможет принять участие в мероприятии».

Майкл Калви сейчас находится под строгим домашним арестом: он лишен интернета и телефона, общаться можно только с родственниками и адвокатами, прогулки — только с письменного разрешения следователя. В таких условиях его появление на форуме в Петербурге кажется невероятным, к тому же, он откроется уже в четверг, 6 июня. Но закон допускает исключения, отмечает председатель адвокатской коллегии «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров: «Пункт восьмой статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса позволяет изменять ограничения, которые касаются домашнего ареста.

Урегулировать этот вопрос можно за один-два рабочих дня.

Но, правда, я не могу понять, в чем будет тогда заключаться участие в форуме. Ведь могут вестись только разговоры, не связанные с текущей или с прошедшей деятельностью человека, который находится под домашним арестом».

Но один из главных вопросов — где примут решение по Майклу Калви? Его дело находится под личным контролем Владимира Путина, отмечал господин Песков, и президент получает все отчеты, но закон есть закон. И в это пример не лукавства, а скорее ручного управления, уверен глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи: «Это, конечно, плохо, когда происходит такой прецедент. Но при этом всем становится очевидно, что надо как-то из ситуации выходить, все ждут сигнала. Если мы правильно услышали, то это хороший сигнал».

Но, с другой стороны, если заявление Дмитрия Пескова — это сигнал суду или следствию, то зачем было говорить об этом публично? Скорее всего, господин Калви так и останется под арестом, полагает управляющий партнер инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан: «Если бы они кого-то хотели видеть на форуме, то, наверное, давно вмешались бы в процесс. Я не верю ни в такую независимость, ни в такие сигналы. Мы пытаемся российской автократии приписать японскую куртуазность.

Сигналы подают не так — сигналы подают звонками по закрытым линиям, и они значительно более внятные».

Вместе с тем, возможно, Майкла Калви хотят видеть на форуме не только потому, что ситуация, как говорит Песков, «очень досадная» и вызывает множество вопросов у зарубежных инвесторов. Правительственная делегация США не поедет в Петербург именно из-за уголовного дела. И если арестованный бизнесмен отправится на форум улучшать инвестиционный климат, это будет, как минимум, двусмысленно.

Майкла Калви и его коллег обвиняют в 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». В апреле его перевели из СИЗО под домашний арест. Ходатайство об участии в экономическом форуме пока остается без ответа, сообщил «Коммерсантъ FM» адвокат господина Калви. Вместе с тем, основатель инвестфонда Baring Vostok еще до своего ареста купил бейдж премиум-уровня для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщал Forbes со ссылкой на представителя фонда. По его словам, этот пропуск позволяет посетить пленарное заседание форума с участием президента России Владимира Путина.