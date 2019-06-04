Ожидания промышленности разошлись с фактами

Конъюнктурные опросы промышленников в мае 2019 года выявили сразу несколько примечательных фактов, касающихся как текущего состояния сектора, так и его ближайших перспектив. Прежде всего, соответствующие исследования ИЭП имени Егора Гайдара, Росстата и агентства Markit не фиксируют улучшения самочувствия респондентов в сравнении с апрелем. Индекс предпринимательской уверенности Росстата в мае с учетом сезонности стал отрицательным в добыче впервые с июля 2018 года, а в обработке остается отрицательным (минус 2,5 пункта) уже давно. Индекс PMI же в мае указал на снижение деловой активности в промышленности впервые с августа 2018 года. При этом прогнозы промышленников продолжают оставаться крайне оптимистичными.

В ИЭП фиксируют, что, несмотря на завышенные ожидания компаниями спроса и выпуска, их фактические объемы в первом случае снижаются, а во втором — не растут. При этом, если с 2007 по 2018 год, несмотря на заметные расхождения в оценках и фактических объемах спроса, их движения были однонаправленными, то в 2019 году они явно разошлись: промышленники продолжают все больше завышать свои ожидания, а факты — все больше с ними расходиться (см. график). Снижение фактического спроса в мае фиксирует и PMI.

Помимо того что Markit и ИЭП второй месяц фиксируют сокращение занятости в секторе (см. также статью «Труд здесь неуместен»), аналитики фиксируют заметное замедление роста отпускных цен. «В мае промышленность приступила к снижению цен, давая понять властям, что этап переноса повышенной ставки НДС в цены завершен,— отмечают в ИЭП.— Ценовые прогнозы предприятий за первые пять месяцев года снизились на 36 пунктов и достигли минус 6 пунктов. Такого сильного снижения цен российская промышленность не ожидала с декабря 2008 года».

По данным Росстата, среди факторов, являющихся основными препятствиями для развития обработки, за год усилилась значимость неопределенности экономической ситуации (на 2 процентных пункта, до 45% респондентов) и высокого налогообложения (на 4 процентных пункта, до 45% респондентов). В добыче же с 16% до 19% выросла значимость износа оборудования, что может объясняться действием санкционных ограничений.

Алексей Шаповалов