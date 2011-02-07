Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
27 августа, вторник
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
27 августа, вторник
Слушать радио
Коротко
Новости
00:01
Главные анонсы 27 августа
26/08
Страны G7 выпустили совместное заявление по итогам саммита
26/08
Подполковник Медоев из расследования Голунова ушел с должности помощника главы УФСБ по Москве
26/08
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
01:59
Французская LVMH поможет в борьбе с пожарами в Амазонии
01:40
Минпросвещения подготовило новый порядок составления федерального перечня учебников
01:21
Джон Болтон посетит Белоруссию
00:59
ЦИК вновь отменил заседание экспертного совета
00:43
Умер бывший председатель совета директоров Volkswagen Фердинанд Пиех
00:20
Минпросвещения подготовило рекомендации по борьбе с агрессией у школьников
26/08
WSJ: Карлос Гон создал фонд технологических инвестиций на деньги партнера Nissan в Омане
26/08
Дочь Пескова потребовала извинений за тиражирование ее высказывания о лесных пожарах
26/08
Испытания под Северодвинском были связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО
26/08
Второй взрыв в день ЧП под Северодвинском мог произойти в Финляндии
26/08
Индонезия решила перенести столицу на остров Калимантан
ещё
все новости
Подробно
Тема
(обновлено: 30.10.2018)
Партнерство BP и "Роснефти"
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
1
«Роснефть» порадовала британцев
BP улучшила финпоказатели за счет доли в российской госкомпании
ExxonMobil хочет вернуться к «Роснефти»
По данным WSJ, компания просит власти США разрешить работу на шельфе России
Больше газа
Может ли "Газпром" лишиться экспортной монополии
1
Игорь Сечин устроит британцам холодный прием
«Роснефть» создаст СП с BP в Сибири
ВР может выйти в Арктику
Нефтекомпания обсуждает разработку участков на Таймыре
BP дошла до Сибири
Британцы закрыли сделку по «Таас-Юряху»
LetterOne хочет еще поторговаться
Акционеры Alfa Group просят Великобританию отложить продажу активов в Северном море
"Роснефть" предложила Сибирь Эмиратам
Компания зовет в партнеры Mubadala Petroleum
Берлин согласился на "Роснефть"
Компании разрешено купить долю в НПЗ Шведта
Добыча вместе, НПЗ врозь
"Роснефть" и BP реформируют партнерство
«Роснефть» и BP разделяют НПЗ
Стороны будут работать в Германии порознь
"Зарубежная сторона получает запасы, а российская сторона привлекает финансирование"
ФАС поверила «Роснефти»
Компания пообещала все-таки продать «лишние» заправки
Прибыль ушла за рублем и баррелем
BP оценила доходы от "Роснефти"
"Роснефти" подпортили Победу
ExxonMobil замораживает работу на шельфе России
BP беспокоится из-за России
Несмотря на рост прибыли во втором квартале на 34%
ВР рискует с «Роснефтью»
Санкции против российской компании могут повлиять на бизнес британской
Архив
наглядно
Фотогалерея
Фото дня: 26 августа
Парные заплывы собак и их хозяев в Хорватии, фестиваль грязи в Железноводске и другие яркие кадры
Фотогалерея
Самые высокооплачиваемые певицы
Кто попал в топ-10 рейтинга журнала Forbes
Фотогалерея
Руда и город
Как живут и работают в грузинском шахтерском городке Чиатура
Фотогалерея
День флага России
Кадры с флешмоба, митинга и концерта
Фотогалерея
Спасская башня-2019
Кадры с фестиваля военных оркестров
Видео
«Гонконгский путь»
Протестующие повторили акцию стран Балтики 1989 года
Фотогалерея
Балтийский путь
Как два миллиона жителей Прибалтики выстроились в живую цепь
Фотогалерея
Билет в один конец
Известные советские деятели культуры и спорта, отказавшиеся возвращаться в СССР
Фотогалерея
Мы сами с полосами
Как тельняшка превратилась в одежду на все случаи жизни
Фотогалерея
Мы носим фирму Adidas
Бренд в повседневной жизни россиян
Видео
Космопорт «Америка»
Virgin Galactic стала ближе к туристическим полетам
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
Как за рубежом власти реагируют на массовые акции протеста
10 завоеваний золотом: как страны покупали территории
Расклад сил и последствия технологической войны США и Китая
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
26—30 августа
Самое читаемое
просмотров:
198754
Польша распробовала американский газ
Страна сократила закупки у «Газпрома» в первом полугодии
просмотров:
81618
Сергей Ковалев выжил для нокаута
Знаменитый российский полутяжеловес одержал эффектную победу над Энтони Ярдом
просмотров:
73986
«За эти 30 лет история страны как будто сделала круг»
“Ъ” поговорил с участником «несанкционированной акции» 1989 года
просмотров:
60109
«Возвращение старого пенсионного возраста, но в рассрочку»
Михаил Гуревич — о четырехдневной рабочей неделе
просмотров:
56888
В Грузии объявлена туристическая тревога
После отмены авиасообщения с РФ правительство спасает курортный бизнес
Первые лица |
все
Глава российского офиса Lux Express Райт Реммель об автобусном сообщении в РФ и Европе
Председатель правления ПФР Антон Дроздов об особенностях переходных кампаний
CEO Alibaba Group Дэниел Чжан о глобальной экспансии и новом ритейле
Тенденции |
все
Почему региональные каналы уходят с рынка
Как девелоперы создают в Москве транспортную воронку
Почему судоходство на Волге садится на мель
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия