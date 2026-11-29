Количество тату-салонов увеличивается вслед за ростом спроса на их услуги, прежде всего — в части удаления татуировок. В январе—сентябре 2026 года тематических поисковых запросов стало больше на 13% год к году, спрос на нанесение рисунков за аналогичный период сократился на 3%, отмечают в 2ГИС. В «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» ранее фиксировали рост количества трансакций за сведение татуировок на 7% год к году по итогам января—августа 2026 года, за нанесение — на 5%.