Число тату-студий в российских городах-миллионниках за год выросло на 9%
В ноябре в российских городах-миллионниках работали 2,4 тыс. тату-салонов, подсчитали в 2ГИС. За год показатель увеличился на 9%. Рост рынка немного замедлился. В ноябре 2025 года аналитики фиксировали увеличение количества объектов на 11,9% в годовом выражении.
Количество тату-салонов увеличивается вслед за ростом спроса на их услуги, прежде всего — в части удаления татуировок. В январе—сентябре 2026 года тематических поисковых запросов стало больше на 13% год к году, спрос на нанесение рисунков за аналогичный период сократился на 3%, отмечают в 2ГИС. В «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» ранее фиксировали рост количества трансакций за сведение татуировок на 7% год к году по итогам января—августа 2026 года, за нанесение — на 5%.
Участники рынка уже сталкиваются с ростом конкуренции. Согласно «Эвотор», за январь—октябрь 2026 года оборот тату-салонов вырос только на 5% в годовом выражении. Средний чек показал аналогичный рост, до 8,4 тыс. руб. Оба этих значения ниже инфляции, составившей в октябре, согласно Росстату, 6,87% в годовом выражении.