Ladoga существует с 1995 года, специализируясь на выпуске и дистрибуции спиртного. По итогам 2025 года группа заняла четвертое место в рейтинге Forbes крупнейших производителей алкоголя в России. Совокупный объем выпуска компании издание оценивало в 7,8 млн дал, выручку — в 19,7 млрд руб. Собственники бизнеса не раскрываются. В 2023 году в их числе были Анна Купоросова, Вениамин и Светлана Грабар, Владимир Евстратьев.