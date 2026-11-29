Ladoga начала выпуск сладких настоек под брендом «Царская»
Группа Ladoga запустила производство сладких настоек под флагманским брендом «Царская», рассказали “Ъ” в компании. Объем продаж продукта в 2027 году по замыслу составит не менее 350 тыс. декалитров (дал). Это должно позволить «Царской» занять 7% рынка сладких настроек. Производство будет вестись на мощностях Ladoga в Санкт-Петербурге, для его запуска были расширены емкости под изготовление морсов.
Ladoga существует с 1995 года, специализируясь на выпуске и дистрибуции спиртного. По итогам 2025 года группа заняла четвертое место в рейтинге Forbes крупнейших производителей алкоголя в России. Совокупный объем выпуска компании издание оценивало в 7,8 млн дал, выручку — в 19,7 млрд руб. Собственники бизнеса не раскрываются. В 2023 году в их числе были Анна Купоросова, Вениамин и Светлана Грабар, Владимир Евстратьев.
В сегмент сладких настоек «Царская» выйдет с семью фруктово-ягодными вкусами в бутылках по 0,5 литра. Продукт будет продаваться в федеральных сетях и общепите, позиционируясь в премиальном сегменте. Цена на полке составит 500 руб. за бутылку, говорят в Ladoga. Массовые позиции сладких настоек, по словам представителя компании, обычно дешевле 400 руб. «Царскую» предполагается продвигать как самостоятельный продукт и ингредиент в составе коктейлей.