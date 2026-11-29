«В условиях вынужденных отключений связи и репрайсинга падают удовлетворенность, лояльность и готовность клиентов рекомендовать оператора»,— пишут авторы исследования. При этом индекс потребительской лояльности (NPS) операторов снизился за последние годы с 20–30% до 0–10%, а в среднем операторскими приложениями активно пользуются в три-четыре раза меньше, чем приложениями маркетплейсов и банков (5 из 30 дней в месяц против 12–15), говорится в исследовании. Кроме того, авторы пишут, что каждое новое требование по обеспечению безопасности и импортозамещению приводит к прямому росту затрат операторов, «которые не могут быть компенсированы в полной мере за счет повышения тарифов».