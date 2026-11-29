Лояльность абонентов операторов связи снизилась до 0–10%
Ставки операторов связи на развитие экосистем не оправдали себя в полной мере, говорится в исследовании «Яков и партнеры» «Новые бизнес-модели в телекоме», с которым ознакомился “Ъ”. Только на трех рынках — онлайн-кинотеатров (28%), adtech (37%) и корпоративных коммуникаций (30%) — операторы смогли достичь доли более чем в 25%. В исследовании говорится, что выход в экосистемные B2C-сервисы не обеспечил ожидаемого роста прибыли и увеличения LTV (показывает, сколько денег приносит бизнесу один клиент за все время). «Среди крупнейших B2C-экосистем доминируют ИТ-компании и банки»,— пишут авторы исследования.
Они уверены, что основной фокус роста отрасли будет смещаться в B2B/B2G — из-за развития технологий 5G, ИИ и IoT: «Необходимость модернизации инфраструктуры и перехода к новым технологиям будет формировать устойчивый спрос со стороны корпоративных и государственных заказчиков».
«В условиях вынужденных отключений связи и репрайсинга падают удовлетворенность, лояльность и готовность клиентов рекомендовать оператора»,— пишут авторы исследования. При этом индекс потребительской лояльности (NPS) операторов снизился за последние годы с 20–30% до 0–10%, а в среднем операторскими приложениями активно пользуются в три-четыре раза меньше, чем приложениями маркетплейсов и банков (5 из 30 дней в месяц против 12–15), говорится в исследовании. Кроме того, авторы пишут, что каждое новое требование по обеспечению безопасности и импортозамещению приводит к прямому росту затрат операторов, «которые не могут быть компенсированы в полной мере за счет повышения тарифов».