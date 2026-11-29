Российские печатные платы предлагается разделить на два уровня локализации
Российские печатные платы предлагается разделить на два уровня: для подтверждения отечественности первого необходимо будет использовать российские материалы и химию, второго — достаточно будет выполнить технологические операции в России. Участники рынка полагают, что такое разделение оправдано, но может привести к удорожанию конечной продукции.
Российские печатные платы планируют разделить на два уровня в зависимости от глубины локализации их производства, следует из проекта поправок к постановлению правительства (ПП) №719 (определяет степень локализации продукции, есть у “Ъ”). К платам первого уровня предлагается относить изделия, изготовленные с использованием отечественных конструкционных материалов, второго — без применения таких материалов, но разработанных на территории России и имеющих требования к технологическим операциям, говорится в документе.
Помимо этого, предполагается постепенное повышение минимального количества баллов, необходимых для признания продукции отечественной, с 2028 по 2032 год. Для односторонних плат порог локализации с 1 января 2028 года составит 75 баллов, с 2030 года — 80 баллов, с 2032 года — 95 баллов. Для двусторонних и многослойных плат — 80, 85 и 90 баллов соответственно.