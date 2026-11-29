Российские печатные платы планируют разделить на два уровня в зависимости от глубины локализации их производства, следует из проекта поправок к постановлению правительства (ПП) №719 (определяет степень локализации продукции, есть у “Ъ”). К платам первого уровня предлагается относить изделия, изготовленные с использованием отечественных конструкционных материалов, второго — без применения таких материалов, но разработанных на территории России и имеющих требования к технологическим операциям, говорится в документе.