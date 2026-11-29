Юристы изучили практику «нормы-киллера» о снятии с выборов в канун ее 20-летия
Анализ 327 решений, вынесенных за 20 лет, показал, что чаще всего истцами в таких делах оспаривалось использование фотографий и изображений — картин, панорам, зданий, памятников и рисунков (до 38,7% от общего количества споров). На втором месте по значимости и количеству — эмблемы и товарные знаки (в 2012–2016 годах они даже вышли на первое место, составив 28,3% всех дел), а также фрагменты текстов и стихов, музыка, видеоматериалы.
Третье место — споры о картах, программах, шрифтах, фонограммах и промышленных образцах. Доля таких споров от единичных случаев в 2012–2016 годах выросла до 10% и 20% к концу двух последующих пятилеток соответственно. Наконец, принятое в этом году Верховным судом решение об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в Госдуму открывает новый тренд — споры об изображениях, созданных с помощью нейросетей, и об использовании самих нейросетей.
За 20 лет менялись не только объекты интеллектуальной собственности, служившие основанием для разбирательства, но и само понимание предвыборной агитации.