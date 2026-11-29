Анализ 327 решений, вынесенных за 20 лет, показал, что чаще всего истцами в таких делах оспаривалось использование фотографий и изображений — картин, панорам, зданий, памятников и рисунков (до 38,7% от общего количества споров). На втором месте по значимости и количеству — эмблемы и товарные знаки (в 2012–2016 годах они даже вышли на первое место, составив 28,3% всех дел), а также фрагменты текстов и стихов, музыка, видеоматериалы.