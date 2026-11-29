Чтобы воспользоваться льготой, предприниматель должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП, не нарушать условия получения господдержки (либо с момента последнего нарушения должно пройти не менее трех лет), у него не должно быть непогашенных просроченных платежей перед банком-партнером. Наконец, главное ограничение — основной ОКВЭД заемщика не должен относиться к классу 47 «Торговля розничная» (при этом такой ОКВЭД может быть дополнительным).