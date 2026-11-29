Малый бизнес взял кредиты под поручительства Корпорации МСП на 174,2 млрд рублей
За январь—сентябрь сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) взял кредиты под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) на общую сумму 174,2 млрд руб.
С помощью таких поручительств предприниматели могут получить кредит, если у них нет необходимого залога. «Зонты» покрывают до 50% суммы банковского кредита, их размер может достигать 1 млрд руб. Такие поручительства встроены в кредитный процесс банков и бесплатны для бизнеса.
Чтобы воспользоваться льготой, предприниматель должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП, не нарушать условия получения господдержки (либо с момента последнего нарушения должно пройти не менее трех лет), у него не должно быть непогашенных просроченных платежей перед банком-партнером. Наконец, главное ограничение — основной ОКВЭД заемщика не должен относиться к классу 47 «Торговля розничная» (при этом такой ОКВЭД может быть дополнительным).
Из данных Корпорации МСП следует, что объем этого вида господдержки вырос на 3% в годовом выражении — за девять месяцев 2025 года было привлечено 172 млрд руб.