Переговоры Путина с Пашиняном состоятся в начале декабря
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила информационная служба «Вести».
Среди предстоящих дел в графике главы государства значатся также совещание с правительством, встреча с победителями конкурса «Волонтер года» и поездка в один из российских регионов.
Ранее Никол Пашинян сообщал о предварительной договоренности посетить Москву 3 декабря. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готовится к визиту армянского премьера. Среди тем предстоящих переговоров господин Песков назвал судьбу российской военной базы в Гюмри и членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).