Дело экс-замгубернатора Ямала связано с работой в дирекции капстроительства
Уголовное дело арестованного бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александра Емельянова связано с работой в дирекции капитального строительства, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Ранее сообщалось, что Коломенский городской суд арестовал Александра Емельянова по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
«Дело связано с его работой в дирекции капитального строительства. Что-то давнее»,— цитирует ТАСС собеседника в оперативных службах.
Напомним, Александр Емельянов работал заместителем губернатора с 2023 года. В августе 2026 года он ушел по собственному желанию. В 2019 году он работал главой дирекции капитального строительства и инвестиций Ямала.