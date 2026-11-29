Депутат Александр Алферьев (самовыдвиженец) отметил, что против повышения тарифа выступила группа из восьми оппозиционных политиков, включая его. «Зачем нам дума, которую мы только избрали, и она тут же нам повышает плату всего?»,— сказал он в разговоре с «Ъ-Урал». Господин Алферьев подчеркнул, что депутаты могли проголосовать за повышение тарифов только в случае «гарантий и реального результата». «Нам говорили, что когда построят новую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) с сетями за 3,5 млрд руб. и введут ее в эксплуатацию, то все сразу станет гораздо дешевле, а в итоге ничего не сделано, а тарифы продолжают расти»,— возмутился политик.