Власти Режа и Краснотурьинска отказались просить губернатора о росте тарифов ЖКХ
Администрации Режа и Краснотурьинска отказались от планов просить думы обратиться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру с просьбой об увеличении запланированного региональными властями предельного индекса изменения размера платы за услуги ЖКХ с июля 2027 года в размере 15% при возможном отклонении на 2,1%. Ранее чиновники из Режа предложили утвердить показатель для своего города в 17%, из Краснотурьинска — в 19%, однако их инициативы не были поддержаны депутатами.
Председатель думы Режа Светлана Николаева («Единая Россия») рассказала «Ъ-Урал», что для обращения к губернатору были «сделаны необходимые расчеты», а депутаты предварительно изучили вопрос. «По инициативе главы Режа Евгения Чепчугова было организовано внеочередное заседание думы, но депутаты от "Справедливой России", "Новых людей", часть депутатов от коммунистической партии не поддержали повестку, из-за чего заседание думы не состоялось»,— пояснила спикер.
Депутат Александр Алферьев (самовыдвиженец) отметил, что против повышения тарифа выступила группа из восьми оппозиционных политиков, включая его. «Зачем нам дума, которую мы только избрали, и она тут же нам повышает плату всего?»,— сказал он в разговоре с «Ъ-Урал». Господин Алферьев подчеркнул, что депутаты могли проголосовать за повышение тарифов только в случае «гарантий и реального результата». «Нам говорили, что когда построят новую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) с сетями за 3,5 млрд руб. и введут ее в эксплуатацию, то все сразу станет гораздо дешевле, а в итоге ничего не сделано, а тарифы продолжают расти»,— возмутился политик.
По словам мэра Евгения Чепчугова, чиновникам и депутатам не удалось прийти к единому мнению по теме индекса, в связи с чем тариф в Реже по решению губернатора может увеличиться всего на 15% с возможным отклонением на 2,1%, как в большей части городов и районов Свердловской области. Градоначальник рассказал «Ъ-Урал», что дополнительные средства планировалось направить на «выживание и работу» МУП «РежПром», которое находится «под риском банкротства», однако роста тарифа «не хватило бы на кардинальное изменение ситуации».
«Задача развиваться в направлении реконструкции схемы теплоснабжения города, потому что основной убыток формирует котельная №3 из-за того, что она построена для большого предприятия, которое перестало существовать, а мы продолжаем неэффективно расходовать газ. Если откладывать модернизацию, то можно сколько угодно упражняться с тарифом, но через пять-шесть лет МУП "РежПром" будет иметь те же долги, как и сейчас, даже если оно пройдет через банкротство»,— сказал господин Чепчугов.
Мэр отметил, что администрация уже разработала финансовую модель проекта по модернизации схемы теплоснабжения и приступила к переговорам с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. «Мы видим понимание с их стороны, и если реализуем проект, то ситуация в Реже изменится кардинально уже в 2027-2029 годах. Это вполне реальные сроки — до конца 2026 года расторгаем не полетевшую концессию на 3,5 млрд руб., завершаем согласование юридических и технических вопросов с министерством, заключаем новую концессию или регуляторное соглашение, и на реконструкцию схемы теплоснабжения города и минимизацию расходов на газ заходит уже новый инвестор и на других условиях»,— добавил градоначальник.
Первый заместитель главы Краснотурьинска Михаил Корсиков сообщил «Ъ-Урал», что администрация также не намерена повторно просить думу обратиться к губернатору по теме увеличения индекса с 15% до 19% после того, как прошлая инициатива не набрала достаточного числа голосов депутатов. Ранее глава города Александр Устинов сообщил, что дополнительные средства необходимы для оплаты долгов МУП «Управление коммунальным комплексом» перед Богословским алюминиевым заводом (БАЗ, входит в «Русал»), «Газэксом» и свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», которые «в любой момент могут закрыть предприятие».
Впрочем, господин Корсиков заявил, что повышение индекса «не предполагает увеличения прибыли или укрепления финансового положения ресурсоснабжающей организации и погашения имеющейся задолженности перед поставщиками». «Одним из факторов, влияющих на величину индекса, являются показатели инфляции, определенные в прогнозе социально-экономического развития РФ. В соответствии с прогнозами индексация тарифов за коммунальные услуги, в среднем по стране в 2027 году, прогнозируется на уровне 11%. Предельный индекс роста платы за коммунальные услуги в Свердловской области установлен на уровне 15%, плюс 2,1% допустимая величина отклонения»,— сказал первый вице-мэр.
Михаил Корсиков добавил, что после решения губернатора об увеличении тарифа для города дополнительные средства направят на обновление сетей, программы по энергоэффективности и повышению качества услуг ЖКХ.
Денис Паслер сообщил о планах увеличить максимальный индекс изменения размера платы за услуги ЖКХ для уральцев с июля 2027 года в начале октября. Депутаты из 23 городов и районов подсчитали, что дополнительного объема средств не хватит на «повышение надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг», в связи с чем предложили главе региона установить для своих территорий показатель от 15% до 23,03%. Наибольшее увеличение индекса тогда запросили думы Красноуральска и Верхотурья (до 18%), Артинского района и Кировграда (19%), Каменского района (20,13%) и Сухого Лога (23,03%). Позже, в начале ноября, губернатор получил 24-е обращение от думы Красноуфимска.