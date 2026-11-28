В Екатеринбурге прорабатывают дополнительные варианты транспортного сообщения с новым зданием Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Новокольцовском. В частности, для школьников могут организовать специальные шаттлы. Об этом сообщил врио главы города Рустам Галямов по итогам встречи с инициативной группой родителей учащихся.