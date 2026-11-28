Для учеников СУНЦ могут запустить шаттлы в Новокольцовский
В Екатеринбурге прорабатывают дополнительные варианты транспортного сообщения с новым зданием Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Новокольцовском. В частности, для школьников могут организовать специальные шаттлы. Об этом сообщил врио главы города Рустам Галямов по итогам встречи с инициативной группой родителей учащихся.
По словам господина Галямова, ежедневно до нового здания СУНЦ добираются около 400 детей. Сейчас до образовательного центра ходят четыре маршрута общественного транспорта. Родители обратились к врио мэра на личном приеме в Кировском районе с просьбой решить проблему транспортной доступности.
В качестве первых мер на маршруте №44 увеличили количество автобусов. Кроме того, с 1 декабря на маршруте №56 часть машин среднего класса заменят автобусами большого класса.
Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — структурное подразделение УрФУ, созданное в 1990 году. Центр осуществляет углубленное дифференцированное обучение по программам основного общего и среднего общего образования. Здесь обучаются школьники с 8-го по 11-й класс, а образовательный процесс организован по восьми профильным направлениям.
Ранее екатеринбургский депутат Михаил Вечкензин выступил с критикой в адрес чиновников, занимающихся развитием транспорта. Его критика касалась и транспортной доступности Новокольцовского района.