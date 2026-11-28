Аэропорт Салехарда восстановил работу после масштабного сбоя
Аэропорт Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) восстановил работу по приему и отправке воздушных судов. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях воздушной гавани.
«Аэропорт работает в штатном режиме. Полеты выполняются по скорректированному графику»,— говорится в сообщении.
Ранее аэропорт вводил ограничения на полеты. Причиной стала повторная авария в энергосистеме, вызванная обледенением линий электропередачи. Так, в ночь на 27 ноября в Салехарде произошло отключение электроэнергии. Глава города Алексей Титовский призывал жителей оставить детей дома и не отправлять их в школы и детские сады. Позже в компании «Россети Тюмень» сообщили, что причиной отключения стало обильное гололедообразование на линиях электропередачи. Прокуратура ЯНАО начала проверку.