Согласно акту свердловского управления госохраны объектов культурного наследия, состояние здания оценивается как предаварийное или аварийное. В документе отмечены повреждения фасадов, трещины в кирпичной кладке, отслоение штукатурки и выкрашивание кирпича. Для сохранения объекта предусмотрены инженерно-техническое обследование и ремонтно-реставрационные работы.