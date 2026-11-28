«Дом.РФ» выставил на торги здание лаборатории Уралмашзавода
«Дом.РФ» выставил на аукцион здание лаборатории Уралмашзавода на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Объект находится в федеральной собственности и является памятником культурного наследия федерального значения. Начальная цена лота составляет 22,45 млн руб. Шаг аукциона — 224,5 тыс. руб., размер задатка — 2,2 млн руб. Аукцион запланирован на 5 февраля.
Речь идет о здании площадью 3,4 тыс. кв. м, которое входит в ансамбль «Комплекс зданий площади Первой пятилетки». В документах объект обозначен как «Лаборатория».
Согласно акту свердловского управления госохраны объектов культурного наследия, состояние здания оценивается как предаварийное или аварийное. В документе отмечены повреждения фасадов, трещины в кирпичной кладке, отслоение штукатурки и выкрашивание кирпича. Для сохранения объекта предусмотрены инженерно-техническое обследование и ремонтно-реставрационные работы.
Покупатель должен будет принять на себя обязательства по сохранению памятника, предусмотренные охранным обязательством.
Ранее на торгах пытались продать гостиницу «Мадрид», которая также находится на площади Первой пятилетки. Здание выставлено на торги и сейчас со стартовой ценой 88,7 млн руб. Там же продают и ОКН на ул. Ильича, д. 2 за 39,5 млн руб.