Компания депутата Зяблицева не стала выкупать историческое здание на Уралмаше

Компания «Союз» депутата Законодательного собрания Свердловской области Евгения Зяблицева отказалась от покупки исторического здания в районе площади Первой Пятилетки, на улице Ильича, 2 в Екатеринбурге. Напомним, в марте на торгах компания выкупила пустующий объект за 46,2 млн руб., став единственным участником аукциона. «Компания не выполнила своих обязательств по подписанию договора. Мы будем объявлять новые торги по этому объекту»,— сообщает РБК со ссылкой на «Дом.РФ».

Представители «Дом.РФ» также рассказали, что санкций за уклонение от подписания договора не предусмотрено. Будет ли допущен участник к повторным торгам — решит конкурсная комиссия.

Исторический объект выставляли на торги не единожды. Как писал «Ъ-Урал», летом прошлого года начальная цена составляла 61,7 млн руб. Объект культурного наследия федерального значения входит в «Комплекс зданий площади Первой пятилетки», построенный в 1928-1934 годах. В документах к торгам указывалось, что объект находится в неудовлетворительном состоянии. В прошлом в здании размещался райсуд.

Мария Игнатова