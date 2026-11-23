С воронежского ЛВЗ и продавцов алкоголя взыскали 53 млн по договорам лизинга
солидарно с Бутурлиновского ЛВЗ и столичного ООО «Агат» взыскано 12,8 млн руб. (10,7 млн долга и 2,1 млн руб. пени) по договору от августа 2024 года;
также солидарно с Бутурлиновского ЛВЗ и ООО «Агат» суд постановил взыскать 20,41 млн руб. (17,1 млн долга и 3,3 млн руб. пени) по договору от сентября 2024 года;
солидарно с трех ответчиков — ЛВЗ, ООО «Агат» и зарегистрированного в Воронеже ООО Торговый дом «Бутурлин» — взыскано 19,5 млн руб. (15,9 млн основного долга и 3,6 млн руб. пени) по договору от декабря 2024 года.
Кроме того, суд распределил расходы по уплате государственной пошлины: с Бутурлиновского ЛВЗ и ООО «Агат» взыскано по 323,8 тыс., с ТД «Бутурлин» — 91 тыс. руб.
АО «Бутурлиновский ЛВЗ» зарегистрировано в 2012 году в Бутурлиновке Воронежской области с уставным капиталом 548,3 млн руб. Предприятие специализируется на производстве дистиллированных алкогольных напитков: водки, джина, виски, бренди и ликеров. По итогам 2025 года выручка завода увеличилась на 32% к уровню 2024-го (с 91,8 млн до 121 млн руб.), чистая прибыль поднялась на 12% — с 223 тыс. до 249 тыс. руб.
Официально структура акционеров не раскрывается. По сведениям «Ъ-Черноземье», контроль над заводом сохраняет его генеральный директор Юрий Зацепин, владеющий 67,5% акций через московское ООО «Агат». Еще 20% принадлежат региональному министерству имущественных и земельных отношений (пакет не дает региону возможности определять решения органов управления предприятия), а 12,4% акций через столичное ООО «ЛВЗ холдинг» контролирует Анатолий Крымов.
Торговое предприятие «Боттл» зарегистрировано в Воронеже и входит в число участников нескольких разбирательств, связанных с Бутурлиновским ликеро-водочным заводом.