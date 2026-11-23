Изначально «Центр-инвест» требовал взыскать эти 52,7 млн руб. солидарно с четырех юридических лиц, включая воронежское ООО «Боттл» (управляет сетью винных бутиков El Grado). Однако на заседании суд по ходатайству компании выделил претензии к розничному продавцу в отдельное производство. Впоследствии эти требования объединили с еще одним иском «Центр-инвеста» к ООО «Боттл» — на 19,2 млн руб. задолженности и неустойки по тем же лизинговым соглашениям за более ранний период 2025 года. В результате совокупные финансовые претензии к винным бутикам в рамках единого объединенного процесса достигли почти 72 млн руб.