Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Белгородской области иск к ГУП «Белоблводоканал» на 97,2 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Заявление пока не принято к производству, суть требований не раскрывается. В системе «СПАРК» спор отнесен к возмещению вреда от нарушения природоохранного законодательства.