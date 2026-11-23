Росприроднадзор потребовал с «Белоблводоканала» 97 млн рублей
Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Белгородской области иск к ГУП «Белоблводоканал» на 97,2 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Заявление пока не принято к производству, суть требований не раскрывается. В системе «СПАРК» спор отнесен к возмещению вреда от нарушения природоохранного законодательства.
По данным «СПАРК-Интерфакс», государственное унитарное предприятие «Белоблводоканал» было учреждено в 2019 году для распределения воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал — 239,6 млн руб. Права учредителя осуществляет региональное министерство ЖКХ. Генеральный директор — Сергей Тараканов. 2025 год предприятие закончило с выручкой 6,4 млрд руб. и убытком 705 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 4,6 млрд руб. и 996 млн руб. соответственно.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о взыскании с «Белоблводоканала» 127,7 млн руб. за загрязнение реки Оскол. В декабре 2025 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил требование Росприроднадзора.
В октябре 2026 года суд признал бывшего заместителя гендиректора по строительному и техническому сопровождению «Белоблводоканала» Алексея Белоуса виновным в получении взятки на 23,8 млн руб. За это ему назначили десять лет колонии строгого режима со штрафом в размере суммы взятки.