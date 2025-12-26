«Белоблводоканал» должен заплатить 128 млн за неочищенные стоки в реку Оскол

19-й арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил требование Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, по которому ГУП «Белоблводоканал» должен заплатить 127,7 млн руб. за сброс неочищенных стоков в реку Оскол. Об этом сообщили в контролирующем ведомстве.

С июня по июль 2020 года сотрудники Росприроднадзора совместно со специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений обследовали участок реки в районе села Сорокино Старооскольского городского округа Белгородской области, куда сбрасываются воды с очистных сооружений.

Анализ проб показал повышенное содержание вредных веществ. По расчетам Росприроднадзора, ущерб составил более 146 млн руб., но суд учел плату водоканала за негативное воздействие на окружающую среду и частичную реконструкцию очистных сооружений.

Летом Росприроднадзор потребовал, чтобы «Белоблводоканал» компенсировал 16,5 млн руб. ущерба реке Разумной в досудебном порядке.

Юрий Голубь