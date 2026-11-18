Депо в Мценске было построено после серии крупных пожаров. На протяжении полутора столетий здание служило главной базой городской пожарной команды и местом размещения конных обозов. В советский и постсоветский периоды постройка оставалась в ведении экстренных служб вплоть до переезда ведомства в современное здание. Рядом расположены факультет среднего профессионального образования Орловского государственного университета имени Тургенева, детский сад и межрайонная прокуратура.