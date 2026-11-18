Бывшее пожарное депо XIX века снова продают в Орловской области за 1 млн рублей
Депо в Мценске было построено после серии крупных пожаров. На протяжении полутора столетий здание служило главной базой городской пожарной команды и местом размещения конных обозов. В советский и постсоветский периоды постройка оставалась в ведении экстренных служб вплоть до переезда ведомства в современное здание. Рядом расположены факультет среднего профессионального образования Орловского государственного университета имени Тургенева, детский сад и межрайонная прокуратура.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Воронеже началась реставрация дома доктора Тобина на улице Карла Маркса. Здание планируют приспособить под гостиницу, завершить работы намерены до 2029 года.