Пожарное депо середины XIX века продают в Орловской области

В Орловской области на продажу выставлен объект культурного наследия (ОКН) регионального значения — бывшее пожарное депо постройки 1866 года в городе Мценске на Красноармейской, 20. Начальная цена лота составляет 1,3 млн руб., задаток установлен на уровне 380,6 тыс. руб., шаг аукциона — 13 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные портала финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В состав лота входит продажа самого одноэтажного здания площадью 308,6 кв. м, а также аренда земельного участка (земли населенных пунктов) площадью порядка 500 кв. м. Победитель конкурса обязан провести работы по реставрации и сохранению ОКН в течение семи лет. Для восстановления объекта культурного наследия инвестор может получить льготное финансирование по ставке 9% годовых или 6%, если объект будет приспособлен под гостиницу.

Депо в Мценске было построено после серии крупных пожаров. На протяжении полутора столетий здание выполняло первоначальную функцию — служило главной базой для пожарной команды и размещения конных обозов. В советский и постсоветский периоды постройка оставалась в ведении экстренных служб вплоть до переезда ведомства в современное здание, после чего депо получило статус памятника. Окружение ОКН представлено индивидуальной и среднеэтажной жилой застройкой, социальными, административными и производственными объектами. Соседнее здание занимает факультет среднего профессионального образования Орловского государственного университета имени Тургенева. Рядом также расположены детский сад и межрайонная прокуратура.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 19 октября. Аукцион запланирован на 23 октября.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбовской области выставили на конкурс усадьбу «Караул», в которой в 1872 году родился и жил нарком иностранных дел Георгий Чичерин. Речь идет об объекте культурного наследия федерального значения (ОКН). Начальная цена лота составляет 2,5 млн руб.

Денис Данилов