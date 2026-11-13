В Северной Осетии запустили систему наблюдений за движением ледника Колка

На организацию наблюдений в 2026 году правительство выделило из резервного фонда 51,937 млн руб. Распоряжение №2690-р Михаил Мишустин подписал 28 сентября. Средства предназначили для маршрутного обследования ледника, геофизических измерений, снегомерных и аэрофотосъемочных работ, обработки спутниковых снимков и оснащения станций. Институт географии РАН получит 12 млн руб. на обследование и отчет, еще 3,7 млн руб. — на приборы для электрозондирования и снегомерных съемок. На оборудование Единой геофизической службы РАН предусмотрели 6,29 млн руб.; Росгидромету — 26,277 млн руб. Получатели должны отчитаться о расходовании средств до 1 марта 2027 года. Распоряжение задает цель — предупредить экологический ущерб от возможного самопроизвольного схода ледника, но не сообщает о выявленной непосредственной угрозе.