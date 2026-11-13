В Северной Осетии запустили систему наблюдений за движением ледника Колка
В Кармадонском ущелье Северной Осетии развернули оперативный мониторинг ледника Колка. Установленная автоматическая метеостанция и геофизические приборы должны передавать специалистам данные о движении льда, температуре, осадках и сейсмической активности. Станцию подключили к спутниковым каналам связи. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.
Работы на леднике начались в августе: экспедиция сотрудников МЧС, Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, МГУ и компании «Комплексы Мониторинга» обследовала район 18–19 августа и выбрала места для приборов. Оборудование общей массой 2,42 тонны доставил на Колку вертолет Ми-8 МЧС 6 октября. Затем специалисты собрали и ввели в эксплуатацию метеостанцию. По словам врио начальника республиканского управления МЧС Сергея Веретенникова, теперь предстоит наладить штатную работу системы и порядок обмена данными между ведомствами.
На организацию наблюдений в 2026 году правительство выделило из резервного фонда 51,937 млн руб. Распоряжение №2690-р Михаил Мишустин подписал 28 сентября. Средства предназначили для маршрутного обследования ледника, геофизических измерений, снегомерных и аэрофотосъемочных работ, обработки спутниковых снимков и оснащения станций. Институт географии РАН получит 12 млн руб. на обследование и отчет, еще 3,7 млн руб. — на приборы для электрозондирования и снегомерных съемок. На оборудование Единой геофизической службы РАН предусмотрели 6,29 млн руб.; Росгидромету — 26,277 млн руб. Получатели должны отчитаться о расходовании средств до 1 марта 2027 года. Распоряжение задает цель — предупредить экологический ущерб от возможного самопроизвольного схода ледника, но не сообщает о выявленной непосредственной угрозе.
По данным МЧС, в августе межведомственная группа также обследовала ледники Колка и Майли. В сентябре ведомство сообщало, что Колка продолжает накапливать массу, и рекомендовало поддерживать непрерывные наблюдения, включая наземные экспедиции и видеоконтроль. До запуска новой системы за районом следили, в частности, сейсмические станции; опубликованные в сентябре сообщения указывали на планы расширить сеть наблюдений и установить видеонаблюдение.
Колка лежит на северном склоне Казбек-Джимарайского массива, у истоков Геналдона. До катастрофического схода 20 сентября 2002 года длина ледника составляла около 3,1 км, площадь — 2,47 кв. км. Тогда ледово-каменный поток прошел по Кармадонскому ущелью; погибли не менее 125 человек, среди них участники съемочной группы Сергея Бодрова-младшего. Колку относят к пульсирующим ледникам: такие ледники способны резко ускорять движение. Нынешняя программа призвана собрать непрерывные данные о его состоянии и динамике.