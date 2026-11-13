В Кабардино-Балкарии найдено нетипичное захоронение кобанской культуры
В могильнике Нижний Куркужин, в 20 км от Баксана, археологи раскопали захоронение воина VIII века до нашей эры — возраст находки около 2800 лет. Специалисты говорят, что открытие меняет представления о культуре древнего Кавказа.
Главной неожиданностью стала сама конструкция могилы. Кобанские племена веками хоронили умерших в скорченной «позе эмбриона», однако этого мужчину положили вытянуто на спину, головой на юго-запад. Кроме того, могила выполнена с боковым подбоем — нишей в стене, характерной для степных склепов, которые ранее считались несвойственными горцам Центрального Кавказа. Выяснилось, что в самом могильнике Нижний Куркужин 85% захоронений совершены по новому обряду, а в соседнем Заюково-3 таких могил еще около двадцати.
Воина сопровождали богатые артефакты. Главным из них стал биметаллический кинжал: бронзовая рукоять и железное лезвие — по тем временам редкая технология. На рукояти есть отверстие, на ножнах — массивный бронзовый наконечник в форме весла. Три полусферические бляшки, найденные на костях таза, предположительно крепили ножны к поясу. На шее погребенного — ожерелье из более чем 20 бусин: бронзовых, стеклянных и из египетской пасты. Рядом с кинжалом лежал кусок кремня — либо кресало, либо оберег.
Причины смены погребального обряда ученым еще предстоит выяснить. По одной из версий, в VIII веке до нашей эры в предгорья массово пришли кочевники из степей и вступили с местным населением в культурный обмен: горцы восприняли степной способ захоронения и вытянутое положение тела, а взамен, вероятно, поделились бронзовыми украшениями.
Раскопкам предшествовала спасательная операция: склон реки Куркужин медленно сползает к воде, и через несколько лет могила могла быть разрушена. Деревянный сосуд, остатки которого сохранились в земле, вырезали монолитом и передали на реставрацию в Государственный Эрмитаж. Находки из Кабардино-Балкарии в ближайшее время могут стать главными экспонатами новой выставки, посвященной Кавказу как перекрестку цивилизаций эпохи раннего железа.