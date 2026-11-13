В Кабардино-Балкарии найдено нетипичное захоронение кобанской культуры

Воина сопровождали богатые артефакты. Главным из них стал биметаллический кинжал: бронзовая рукоять и железное лезвие — по тем временам редкая технология. На рукояти есть отверстие, на ножнах — массивный бронзовый наконечник в форме весла. Три полусферические бляшки, найденные на костях таза, предположительно крепили ножны к поясу. На шее погребенного — ожерелье из более чем 20 бусин: бронзовых, стеклянных и из египетской пасты. Рядом с кинжалом лежал кусок кремня — либо кресало, либо оберег.