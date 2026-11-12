Строительство аэропорта «Архыз» обеспечит водоснабжение шести населенных пунктов КЧР
В Карачаево-Черкесии в рамках проекта инженерного обеспечения нового аэропортового комплекса «Архыз» создадут систему группового водоснабжения для шести населенных пунктов Зеленчукского и Хабезского районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства КЧР.
Проект стартовал в 2026 году. Система обеспечит водой аулы Нижняя Ермоловка, Даусуз, Ильич и Инжичишхо, село Новоисправненское, а также хутор Фроловский.
По словам господина Темрезова, за последние шесть лет в республике заменили около 200 км водопроводных сетей и построили пять водосборных сооружений.