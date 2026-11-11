«Липецкдораавтоцентр» отремонтирует дороги в Липецкой области за 862 млн рублей

Всего в конкурсе участвовали три претендента, имена двух проигравших не раскрываются. Один из них предложил выполнить работы за 793,1 млн руб., снизив начальную цену на 8%. Еще одна заявка содержала предложение на уровне начальной стоимости — 862,1 млн руб.