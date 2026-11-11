«Липецкдораавтоцентр» отремонтирует дороги в Липецкой области за 862 млн рублей
ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» заключило с подконтрольным региональным властям АО «Липецкдораавтоцентр» контракт для выполнения первой очереди ремонта региональных дорог в 2027 году. Стоимость подряда составила 862,1 млн руб. — на уровне начальной цены закупки. Информация о заключении контракта опубликована на портале госзакупок.
Всего в конкурсе участвовали три претендента, имена двух проигравших не раскрываются. Один из них предложил выполнить работы за 793,1 млн руб., снизив начальную цену на 8%. Еще одна заявка содержала предложение на уровне начальной стоимости — 862,1 млн руб.
Победителю предстоит отремонтировать шесть участков региональных дорог общей протяженностью 40,2 км в Задонском, Тербунском, Усманском и Хлевенском округах. Компании необходимо выполнить комплекс работ, включающий обновление дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, замену водопропускных труб и установку ограждений со знаками. Техническое задание также обязывает исполнителя оборудовать остановочные и посадочные площадки, тротуары, смонтировать автопавильоны и светофор, укрепить обочины и нанести разметку.
Работы должны пройти с 1 апреля по 29 октября 2027 года. Источник финансирования — областной бюджет.
По данным Rusprofile, АО «Липецкдоравтоцентр» зарегистрировано в Липецке в декабре 2025 года. С 2003 года действовало одноименное госпредприятие. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 2,3 млрд руб. Учредитель — министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области. Генеральный директор — Антон Кононович. По итогам 2025 года выручка общества составила 4,9 млрд руб., убыток — 8,2 млн руб.
В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Дорожное агентство Липецкой области» начало искать подрядчика для выполнения второй очереди ремонта региональных дорог в 2027 году. Начальная цена контракта составляет 922,5 млн руб. Победителю конкурса предстоит обновить пять участков общей протяженностью 44,1 км.