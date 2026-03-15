Белград отменяет президентское эмбарго

Спустя восемь месяцев после того, как Служба внешней разведки РФ обвинила Белград в поставках обходными путями оружия Украине, а президент Александр Вучич приостановил продажу боеприпасов за рубеж, Сербия, похоже, возобновляет оружейный экспорт. Согласно появившейся на прошедшей неделе в региональных СМИ информации, запрет снят еще 13 февраля, а основным направлением сербских поставок называют Израиль. Хотя официально власти Сербии возобновление оружейного экспорта не подтверждают, это косвенно подтвердил президент Александр Вучич. После недавнего посещения Индии он выразил уверенность, что «вывоз туда сербских боеприпасов недовольства ни у кого не вызовет». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: India's Press Information Bureau / Handout / Reuters Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Индии Нарендра Моди

О том, что Белград решил возобновить продажу боеприпасов за рубеж, сообщили сразу несколько сербских и региональных СМИ. По их данным, запрет снят еще 13 февраля «после 235 дней эмбарго», введенного президентом Сербии в июне прошлого года.

Александр Вучич публично пообещал остановить продажу боеприпасов за рубеж 23 июня, когда Служба внешней разведки РФ обвинила Белград в поставках обходными путями оружия Украине из-за «жажды наживы и трусливой многовекторности». «Теперь не экспортируем ничего. Приостановили все, и должны быть особые, специальные разрешения на экспорт (боеприпасов.— “Ъ”)»,— объявил тогда Александр Вучич.

Еще раньше российская спецслужба обвинила Белград в том, что, вопреки объявленному нейтралитету, его военные предприятия продолжают поставки боеприпасов Украине через фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников. Подобную практику в СВР назвали «выстрелом в спину России». После того обвинения сербский президент публично пообещал блокировать любую сделку с оружием в случае подозрения, что оно попадет в зону боевых действий на Украине. А в конце июня Александр Вучич распорядился и вовсе приостановить оружейный экспорт.

Впрочем, свое обещание сербский лидер фактически дезавуировал уже в ноябре прошлого года. В интервью немецкому изданию Cicero он выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом попадут на Украину. «У нас склады полны боеприпасов, особенно для минометов, мы производим больше боеприпасов, чем Франция»,— пожаловался тогда президент Сербии.

Продолжились ли после этого поставки через посредников сербских вооружений Украине, неизвестно, однако балканские СМИ утверждают, что и во время провозглашенного Александром Вучичем запрета на оружейный экспорт у Белграда существовал по крайней мере один «привилегированный покупатель оружия — Израиль».

Как сообщил на минувшей неделе влиятельный белградский еженедельник Radar, во второй половине прошлого года из Сербии в Израиль было вывезено боеприпасов на $65 млн. По данным издания, поставки значительно выросли в нынешнем году, до 10 марта из Белграда было отправлено в Тель-Авив 14 грузовых спецсамолетов, в то время как за весь прошлый год было сделано 32 таких рейса.

«Существуют твердые доказательства, что (оружейный.— “Ъ”) экспорт функционировал и после июня прошлого года — когда об этом принималось соответствующее решение»,— подтверждает и один из ведущих сербских военных экспертов Александр Радич. В частности, как сообщали СМИ, во время провозглашенной сербским президентом блокады на военные поставки Азербайджан продемонстрировал приобретенные сербские самоходные гаубицы Nora, а Кипр — сербские ракетные пусковые установки Tamnava.

Хотя возобновление оружейного экспорта сербские власти официально не подтверждают, занятые на нескольких оборонных предприятиях Сербии поведали местным журналистам, что «мораторий снят» и что «в феврале поступило распоряжение о возобновлении поставок за рубеж».

Возможное возобновление вывоза Белградом вооружений косвенно подтвердил недавно и сам Александр Вучич. После визита в Индию и переговоров с премьером Нарендрой Моди президент Сербии заявил, что продажа ей сербских боеприпасов «может иметь огромное значение», и объяснил почему. «В современном мире, куда бы мы ни экспортировали боеприпасы, всегда кто-то останется недоволен, если же продадим Индии — недовольства это не вызовет»,— понадеялся сербский президент.