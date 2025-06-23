В СВР обвинили Сербию в поставках военной продукции на Украину

В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде пол­ных комплектов деталей для сборки. Для этого сербы используют опосредованные схемы поставок, говорится в сообщении пресс-службы. В СВР утверждают, что производителям в Сербии «хорошо известны реальные потребители их продукции», а также «то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских воен­нослужащих и жителей населенных пунктов».

По данным СВР, сербская продукция преимущественно для тяжелых вооружений поставляется на заводы других европейских стран, откуда впоследствии направляется на Украину. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии, утверждают в Службе внешней разведки.

В сообщении пресс-службы СВР говорится, в частности, о сделке между сербским заводом «Крушик» и чешской компанией «Поличске строирни» по продаже нескольких крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». Упоминается также оборонное предприятие «Элинг», которое, по данным СВР, направило болгарской фирме ЭМКО комплекты для производства таких же ракет.

Ранее в СВР уже обвиняли Белград в поставках боеприпасов Киеву. В конце мая там заявили, что военпром пытается «выстрелить России в спину», поставляя Украине сотни тысяч снарядов и миллионы патронов для стрелкового оружия. Сербский президент Александр Вучич в ответ на обвинения СВР обещал блокировать любую сделку в случае подозрений, что оно попадет в зону боевых действий на Украине. Вместе с тем сербский лидер отмечал, что страна продолжит продажу своего оружия за рубеж.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Сербии перевел стрелки на посредников».

Анастасия Домбицкая