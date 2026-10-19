Экс-замминистра транспорта Запорожской области осудили на восемь лет за взятки
Мелитопольский межрайонный суд отправил бывшего замминистра транспорта Запорожской области Юрия Беляева на восемь лет в колонию строгого режима и оштрафовал его на 19 млн рублей за получение крупных взяток. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Юрия Беляева задержали в августе 2025 года при получении 450 тыс. руб. от руководства подведомственного предприятия. Взамен он обещал не мешать участвовать в государственных заказах в качестве подрядчика. Против господина Беляева возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, с апреля 2024 по июнь 2025 года Юрий Беляев получил лично и через посредников взяток на 1,9 млн рублей. Также отмечается, что в качестве первой взятки он попросил оплатить ему съемное жилье в Мелитополе за 30 тыс. рублей. На финальном этапе запросы выросли до 1 млн. руб.
Суд также лишил фигурната на семь лет права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также конфисковал у него в пользу государства 900 тыс. рублей.