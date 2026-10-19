Экс-замминистра транспорта Запорожской области осудили на восемь лет за взятки

По версии следствия, с апреля 2024 по июнь 2025 года Юрий Беляев получил лично и через посредников взяток на 1,9 млн рублей. Также отмечается, что в качестве первой взятки он попросил оплатить ему съемное жилье в Мелитополе за 30 тыс. рублей. На финальном этапе запросы выросли до 1 млн. руб.