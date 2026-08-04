Иностранные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам российских банков
Иностранные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari ограничили доступ к сайтам российских банков, передает «РИА Новости». При попытке открыть сайт Альфа-банка всплывает окно с предупреждением, которое не дает зайти на страницу.
Аналогичные уведомления возникают при переходе на адреса Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба», банка «Дом.РФ». При этом сайт Сбербанка не работает только в Chrome, а в Edge и Safari доступен. Полностью загружаются сайты Газпромбанка, Т-банка, Совкомбанка.
Возможность доступа к страницам банков все равно остается. Для этого необходимо нажать на кнопку «Дополнительно» или «Подробнее» в браузере Safari в окне с предупреждением. Далее следует выбрать опцию «Перейти на сайт». На сайтах некоторых банков появляются рекомендации установить сертификаты Минцифры для стабильной работы.
Источники РБК заявили, что это связано с отзывом зарубежных SSL-сертификатов. По их словам, тот же ВТБ перешел на сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры, который не поддерживается большинством иностранных браузеров.
В июле в Минцифры посоветовали российским пользователям установить сертификаты безопасности ведомства на устройства. Сертификаты безопасности подтверждают подлинность сайта, а также защищают данные пользователя, заявили в ведомстве.
Проблема некорректного открытия некоторых российских сайтов, включая банковские, в иностранных браузерах Google Chrome, Edge и Safari возникла после отзыва зарубежных SSL-сертификатов в 2022 году. В ответ на это Министерство цифрового развития (Минцифры) рекомендовало российским пользователям устанавливать ведомственные сертификаты безопасности на свои устройства для бесперебойного доступа к таким ресурсам.
Западные санкции существенно повлияли на российскую банковскую систему. В 2022 году ряд крупных российских банков, включая ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банки «Россия» и «Открытие», были отключены от системы SWIFT. Отключение от SWIFT означало невозможность использования системы для международных межбанковских платежей. Кроме того, иностранные банки стали действовать жестче, чем объявившие санкции страны, что привело к трудностям с валютными переводами для иностранных компаний, работающих в России, и возможным ограничениям на выдачу карт россиянам.
В условиях санкций российские банки были вынуждены активно переходить на отечественное программное обеспечение (ПО) из-за ухода с рынка иностранных вендоров. Правительство России установило срок до конца 2027 года для полного перехода банков на ПО из РФ и ЕАЭС. Эта ситуация также стимулировала банки к развитию импортозамещения и к созданию собственных архитектур и подходов в сфере IT.