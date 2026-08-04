Иностранные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам российских банков

Иностранные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari ограничили доступ к сайтам российских банков, передает «РИА Новости». При попытке открыть сайт Альфа-банка всплывает окно с предупреждением, которое не дает зайти на страницу.

Аналогичные уведомления возникают при переходе на адреса Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба», банка «Дом.РФ». При этом сайт Сбербанка не работает только в Chrome, а в Edge и Safari доступен. Полностью загружаются сайты Газпромбанка, Т-банка, Совкомбанка.

Возможность доступа к страницам банков все равно остается. Для этого необходимо нажать на кнопку «Дополнительно» или «Подробнее» в браузере Safari в окне с предупреждением. Далее следует выбрать опцию «Перейти на сайт». На сайтах некоторых банков появляются рекомендации установить сертификаты Минцифры для стабильной работы.

Источники РБК заявили, что это связано с отзывом зарубежных SSL-сертификатов. По их словам, тот же ВТБ перешел на сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры, который не поддерживается большинством иностранных браузеров.

В июле в Минцифры посоветовали российским пользователям установить сертификаты безопасности ведомства на устройства. Сертификаты безопасности подтверждают подлинность сайта, а также защищают данные пользователя, заявили в ведомстве.