СКР возбудил дело о теракте после налета беспилотников на Белгород
Следственный комитет России возбудил дело о теракте по факту налета беспилотников на Белгород и область, совершенного в ночь на 25 октября. В результате атаки в регионе погибли 4 мирных жителя, еще 13 получили ранения, в том числе сотрудник скорой помощи. Повреждены 30 многоквартирных и 4 частных дома, административные здания, социальные и коммерческие объекты.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале написал, что удар беспилотников ВСУ пришелся по жилым кварталам в центре. Судя по опубликованным им фотографиям, повреждения получили жилые комплексы бизнес-класса, находящиеся по соседству с административными зданиями.
К 2:45 оперштаб сообщил об одном погибшем и десяти раненых. Оповещения об угрозе повторных ударов в Белгороде повторялись в воскресенье и после рассвета.
Утром в воскресенье губернатор Белгородской области Александр Шуваев уточнил число пострадавших, их было 14 — 8 человек находятся в стационарах, 6 будут лечиться амбулаторно.