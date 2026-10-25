СКР возбудил дело о теракте после налета беспилотников на Белгород

Следственный комитет России возбудил дело о теракте по факту налета беспилотников на Белгород и область, совершенного в ночь на 25 октября. В результате атаки в регионе погибли 4 мирных жителя, еще 13 получили ранения, в том числе сотрудник скорой помощи. Повреждены 30 многоквартирных и 4 частных дома, административные здания, социальные и коммерческие объекты.