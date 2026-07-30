World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов

Исполнительный комитет World Boxing решил снять все санкции с российских спортсменов: они смогут выступать с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Информацию также подтвердила пресс-служба организации. «Всемирная боксерская федерация будет строго следить за поведением российских делегаций во время мероприятий, а также за соблюдением антидопинговых протоколов»,— указано в сообщении.

Господин Дегтярев объяснил, что именно World Boxing может проводить олимпийский турнир по боксу. «Полноправное членство ФБР в WB открывает российским боксерам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл»,— написал он в Telegram-канале.

World Boxing — это созданная в 2023 году альтернатива Международной боксерской ассоциации (IBA). Она нужна для сохранения бокса в программе Олимпийских игр. Федерация бокса России присоединилась к структуре в марте 2026 года.