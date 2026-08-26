Китайский робот установил новый рекорд в беге на 100 м

Андроид Tiangong Ultra, разработанный компанией Beijing Humanoid Robot Innovation Center, установил рекорд в беге на 100 м. На Всемирных играх роботов в Пекине он преодолел дистанцию за 8,86 секунды.

Предыдущее достижение принадлежало ему же. В предварительном забеге робот финишировал за 9,39 секунды.

Текущий рекорд человека на дистанции 100 м принадлежит ямайскому легкоатлету Усэйну Болту. На чемпионате мира 2009 года он показал результат 9,58 секунды.

Арнольд Кабанов