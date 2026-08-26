Китайский робот установил новый рекорд в беге на 100 м
Андроид Tiangong Ultra, разработанный компанией Beijing Humanoid Robot Innovation Center, установил рекорд в беге на 100 м. На Всемирных играх роботов в Пекине он преодолел дистанцию за 8,86 секунды.
Предыдущее достижение принадлежало ему же. В предварительном забеге робот финишировал за 9,39 секунды.
Текущий рекорд человека на дистанции 100 м принадлежит ямайскому легкоатлету Усэйну Болту. На чемпионате мира 2009 года он показал результат 9,58 секунды.
22 августа 2026 года в Пекине стартовали вторые Всемирные игры гуманоидных роботов, где роботы соревнуются в 51 дисциплине, включая бег, футбол, теннис и единоборства. Гуманоидная модель Tiangong Ultra преодолела дистанцию 100 метров за 9,39 секунды, что на 0,19 секунды быстрее рекорда Усэйна Болта (9,58 секунды), установленного в 2009 году на чемпионате мира в Берлине.
В ходе этих Игр, которые продлятся до 26 августа 2026 года, также были побиты другие человеческие рекорды: робот X-Humanoid прыгнул в высоту на 2,88 метра, превысив рекорд Хавьера Сотомайора (2,45 метра). Робот Lightning, разработанный компанией Honor, показал результат 9,32 секунды на стометровке еще до официального открытия соревнований. В апреле 2026 года этот же робот Lightning преодолел полумарафонскую дистанцию (21,1 км) за 50 минут 26 секунд, превзойдя мировой рекорд Джейкоба Киплимо в 57 минут 20 секунд.
Участие во Всемирной олимпиаде гуманоидных роботов требует человекоподобной конструкции робота. На соревнованиях 2026 года спринт стал полностью автономным, то есть робот должен самостоятельно распознавать трассу, удерживать равновесие и рассчитывать движение, в отличие от 2025 года, когда допускалось дистанционное управление.