Китайский робот-гуманоид пробежал полумарафон за 50 минут и 26 секунд

В Пекине прошел полумарафон для роботов, победитель которого превзошел мировой рекорд, установленный человеком. Гуманоид, созданный китайским производителем смартфонов Honor, преодолел дистанцию 21 км за 50 минут 26 секунд, передает Associated Press.

Действующий мировой рекорд среди людей на этой дистанции принадлежит угандийцу Джейкобу Киплимо – в марте он пробежал полумарафон в Лиссабоне примерно за 57 минут. Таким образом, робот финишировал почти на семь минут быстрее. Еще год назад на аналогичных соревнованиях лучший результат среди машин составлял 2 часа 40 минут.

Забег не обошелся без курьезов: один из участников рухнул на линии старта, другой врезался в барьер. Оба призера — также роботы Honor с автономной навигацией — финишировали примерно через 51 и 53 минуты. Один из роботов даже работал регулировщиком, жестами и голосом направляя участников.

Фотогалерея Полумарафон с участием более 300 роботов-гуманоидов

Ускорение разработки гуманоидных роботов входит в пятилетний план Китая на 2026–2030 годы. По данным лондонской аналитической группы Omdia, три китайские компании (AGIBOT, Unitree Robotics и UBTech) уже вошли в число ведущих мировых поставщиков «воплощенного интеллекта», поставив в 2025 году более тысячи таких машин каждая.