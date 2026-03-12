МВД предупредило о мошеннической схеме с ускоренным оформлением загранпаспорта

Мошенники стали предлагать услуги по ускоренному оформлению загранпаспорта или получению документа без очередей. Злоумышленники просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести предоплату. После этого они перестают выходить на связь, предупредили в МВД.

«Полученные документы злоумышленники используют для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, через которые затем осуществляются мошеннические операции»,— указано в сообщении профильного управления МВД.

В министерстве дали следующие рекомендации:

оформлять загранпаспорт только через МФЦ, подразделения МВД или портал «Госуслуги»;

не отправлять сканы документов неизвестным;

быть внимательными при переводе денег на карты физлиц.

По данным Банка России, объем хищений денег россиян вырос в 2025 году на 1,8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. При этом средняя сумма похищенного в четвертом квартале прошлого года стала минимальной за всю историю наблюдений — впервые меньше 6 тыс. руб.

