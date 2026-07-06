ФНС снова требует банкротства орловского спиртзавода из-за долга на 274 млн

В Арбитражный суд Орловской области поступило заявление межрайонной инспекции ФНС №20 по Саратовской области о признании банкротом местного производителя алкоголя ООО «Мценская крепость». Сумма требований налоговой увеличилась до 274,6 млн руб. Детали возникновения задолженности не раскрываются. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Параллельно судебные приставы арестовали оборудование предприятия и выставили его на аукцион в рамках исполнительного производства. Речь идет о линии розлива Krones K901-596, хранящейся в деревне Волково Мценского района, где и располагается спиртзавод. Начальная цена составляет 30,8 млн руб. Шаг аукциона — 308,5 тыс. руб., а размер задатка — 15 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 августа. Итоги подведут 6 августа.

По собственным данным, «Мценская крепость» производит водку под брендами «Легенда Кремля» и «Кремлевка», виски «Верный союзник», джин «Орцинус». Также компания владеет пивоварней, которая выпускает сидры «Ла кокетт», «Окей лэдис» и «Тру Голди». По данным Rusprofile, ООО «Мценская крепость» зарегистрировано в Мценском районе Орловской области в 2019 году. Основной вид деятельности — производство крепких алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина и ликеров. Уставный капитал — 175,8 млн руб. С марта 2022 года компанию контролирует столичная предпринимательница Оксана Ткачева через ООО «Арета». Ранее, с октября 2021-го, предприятие принадлежало Сергею Коновалову. В 2025 году общество сработало с выручкой в 245 млн руб. и убытком в 359 млн руб. Гендиректор — Олег Бардин. В отношении предприятия введено восемь исполнительных производств на общую сумму 53 млн руб. Остаток задолженности — 49 млн руб. На 1 июня «Мценская крепость» задолжала налоговой 273 млн руб. ООО является ответчиком по пяти искам в арбитражах с совокупными требованиями на 960 млн руб.

Это уже вторая попытка налоговиков обанкротить «Мценскую крепость». В начале марта ФНС уже требовала признать компанию несостоятельной, и тогда требования составляли 63 млн руб. Однако в середине мая орловский арбитраж прекратил дело о банкротстве спиртзавода.

Суд принял такое решение из-за отсутствия доказательств возможности финансирования процедуры банкротства и кандидатуры арбитражного управляющего, а также из-за предоставления ответчиком доказательств частичного погашения задолженности. В ходе заседания представитель «Мценской крепости» пояснил, что перечислил налоговому органу 20 млн руб. при общих требованиях в 63 млн руб., и заявил о намерении выплатить всю необходимую сумму.

В 2019 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что предыдущее юрлицо, управлявшее спиртзаводом,— ООО «МСВК "Орловская крепость"» — обанкротилось, после чего имущество предприятия выкупил московский предприниматель и адвокат Олег Губинский. Эксперты высоко оценивали риски банкротства нового юрлица завода, отмечая, что к ответственности могут привлечь и предыдущих бенефициаров.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов