Россия и Украина провели обмен гражданскими

Россия и Украина провели гуманитарную акцию по воссоединению семей. В Россию возвращаются три человека. На Украину отправились 15 граждан. Обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе, сообщает БЕЛТА.

«В основном это пенсионеры и маломобильные граждане»,— уточняет БЕЛТА. Одна из участниц обмена возвращается в Россию из Кривого Рога Днепропетровской области. Сначала она отправится в Москву, затем — в Хабаровск.

17 сентября Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине тела 252 человек и вернула тела 23 российских военнослужащих.