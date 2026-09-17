Россия и Украина провели обмен гражданскими
Россия и Украина провели гуманитарную акцию по воссоединению семей. В Россию возвращаются три человека. На Украину отправились 15 граждан. Обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе, сообщает БЕЛТА.
«В основном это пенсионеры и маломобильные граждане»,— уточняет БЕЛТА. Одна из участниц обмена возвращается в Россию из Кривого Рога Днепропетровской области. Сначала она отправится в Москву, затем — в Хабаровск.
17 сентября Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине тела 252 человек и вернула тела 23 российских военнослужащих.
Обмен гражданскими в таком формате — это не симметричная передача людей «один на один», а гуманитарная акция по воссоединению семей, поэтому число участников с каждой стороны может различаться и само по себе не означает, что одна из сторон получила равноценную группу взамен.
У такого формата уже была предыстория: в августе 2026 года Россия и Украина проводили аналогичный обмен гражданскими лицами в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе — тогда в Россию вернулись восемь человек, на Украину — семеро. Гуманитарную миссию сопровождала региональная делегация Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии.
Практическое ограничение для подобных операций — безопасность маршрута. В декабре 2025 года из-за обстрелов Херсонской области пятерым украинцам не удалось сразу воссоединиться с близкими; для завершения обмена Россия, по словам уполномоченного лица, собиралась запрашивать режим тишины.