Сбербанк ждет сохранения ключевой ставки ЦБ в октябре
14.10.2026, 10:33
Сбербанк ожидает, что совет директоров Центробанка (ЦБ) сохранит ключевую ставку на заседании в этом месяце. Об этом заявил первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин.
«Что касается динамики ключевой ставки, то мы считаем, что максимальная вероятность на следующем заседании заключается в том, что регулятор оставит ставку без изменений»,— сказал топ-менеджер на бизнес-завтраке «Сбера» (цитата по «Интерфаксу»).
На заседании 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 23 октября. Регулятор оценивает годовую инфляцию по базовому сценарию в 6–7% и прогнозирует, что показатель вернется к 4% в 2027 году. В ЦБ говорили, что важным условием для снижения ставки в 2027 году остается планируемое снижение дефицита бюджета.