«Мы избежали катастрофы»

Резонансный инцидент на нижегородской канатной дороге, из-за которого в начале июля спасатели эвакуировали из зависших над землей кабинок 16 пассажиров, а четыре пустые кабинки столкнулись у опоры, стал поводом для судебного разбирательства. Волжско-Окское управление Ростехнадзора привлекает к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности компанию «Урбантех Сервис», эксплуатирующую переправу. По версии надзорного ведомства, сотрудники компании вовремя не остановили движение канатки, из-за чего кабинки столкнулись у одной из опор и чуть не сошли с троса, а он получил повреждения. Представители эксплуатанта подчеркивают, что, если бы не оперативные действия их специалистов, ущерб мог быть серьезнее, а эвакуация над водой заняла бы не меньше восьми-девяти часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Нижегородский райсуд начал рассмотрение административного дела по иску Волжско-Окского управления Ростехнадзора к ООО «Урбантех Сервис». Надзорный орган хочет привлечь компанию-эксплуатанта канатной дороги к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности) из-за инцидента 5 июля 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», внештатная ситуация на канатке случилась в грозу, при сильном ветре с порывами до 17-22 м/с: из-за внеплановой остановки две кабинки, направлявшиеся из Бора в Нижний Новгород, зависли над землей. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из них 16 пассажиров, в том числе четверых детей. Позднее в соцсетях появились ролики очевидцев, на которых видно, что остановке движения предшествовало столкновение четырех пустых кабинок у одной из опор канатной дороги. Проверку инцидента проводят прокуратура и следственный комитет. Работа канатки остановлена, там начали ремонт. Движение обещают возобновить «после всесторонней оценки причин происшествия и необходимых экспертиз».

На заседании суда стороны рассказали об обстоятельствах случившегося. По данным Ростехнадзора, из-за порывов ветра в пункте управления канатной дорогой на станции «Нижегородская» сработали сигнализирующие об опасности приборы. Сотрудники компании-эксплуатанта «начали отрабатывать горизонтальную эвакуацию пассажиров», то есть тянуть кабинки в сторону станции в Нижнем. «Скорость движения снизили, но в какой-то момент автоматика стала выдавать ошибку системы — сход кабинок. Сработал датчик, система остановилась», — рассказала начальник межрегионального отдела государственного строительного и горного надзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора Ольга Рябова.

Опора, у которой столкнулись кабинки, со станции не просматривается, поэтому, по версии ведомства, при срабатывании датчика оператор должен был лично убедиться в том, что произошло, и остановить движение, но не сделал этого и продолжил эвакуацию других кабин, которые были ближе к станции. Из-за того, что движение не было вовремя остановлено, кабины столкнулись у опоры, а канат получил повреждения на участке 1,5 км, отметила представитель Ростехнадзора. «Согласно должностной инструкции, не допускается доставка пассажиров на станцию при возникновении аварийной ситуации», — отметила Ольга Рябова, добавив, что кабины, столкнувшиеся у опоры, могли вообще слететь вниз.

В свою очередь, комментируя обстоятельства инцидента, представитель компании «Урбантех Сервис» Ирина Никулина подчеркивала, что сотрудники организации действовали, не нарушая нормативных документов и инструкций: погодные условия ухудшились в 15:18, в это время уже час шла эвакуация кабинок, а о том, что «помят транспортировочный ролик», оператор доложил в 16:34.

«Канат был полностью контролируемым. Все предпринятые действия были направлены на то, чтобы как можно больше пассажиров доставить на станцию максимально безопасно и в кратчайшие сроки», — объяснила Ирина Никулина. По ее словам, когда сработал датчик, ветер еще не был ураганным, а это не требует остановки дороги. Если бы кабинки остановили сразу, они могли зависнуть над рекой: «В этом случае эвакуация всех 18 кабинок заняла бы не меньше восьми-девяти часов, и то если бы велась одновременно из двух-трех кабинок, а если бы из каждой по очереди — 18-27 часов. Эвакуировать пассажиров над водной гладью на высоте 182 метров, в темноте, под проливным дождем и при ураганном ветре — это была бы невыполнимая задача, даже катер мог туда не дойти. На тот момент это было недопустимо, в кабинках находились дети».

По факту же, отметили представители ответчика, вся операция заняла чуть больше часа: 108 пассажиров из 16 кабинок были доставлены на станцию, а 16 человек из двух зависших кабинок по тросу на землю спустили оперативно прибывшие спасатели: «Благодаря действиям наших сотрудников две кабинки удалось подтянуть к земле. Это и облегчило действия экстренных служб, и ослабило страх пассажиров». «Если бы наши сотрудники не предпринимали меры, неизвестно, что вообще бы было. Действительно, была огромная угроза жизни и здоровью множества пассажиров. Нам удалось предотвратить намного больший ущерб», — заключила представитель «Урбантеха».

В компании также подчеркивают, что первые меры были предприняты уже при первых признаках ухудшения погоды: «Сотрудники закрыли входы на станции и прекратили посадку пассажиров, благодаря чему в момент начала грозы на канатной дороге осталось небольшое количество кабин с пассажирами».

Представитель ОАО «Нижегородские канатные дороги» Ольга Ульяничева в суде поддержала позицию Ростехнадзора: «Сход с каната и то, что кабинки наскочили друг на друга, было невооруженным глазом видно на кадрах, размещенных в соцсетях. А если бы там находились люди… Мы избежали катастрофы. На наш взгляд, обслуживающий персонал (компании-эксплуатанта — Ъ.), руководствуясь, конечно, наилучшими побуждениями, совершил ошибки вместо того, чтобы дождаться улучшения погодных условий. Понятно, что не хотелось, чтобы люди висели, ветер был очень сильный. Но нужно было все-таки подождать, а не дергать дорогу туда-сюда — это видно по видео. Это было грубое нарушение». Ольга Ульяничева попросила запустить движение по канатной дороге как можно скорее: «Многие борчане зависят от этой переправы».

Процесс продолжится 29 сентября.

Егор Емельянов, Татьяна Салахетдинова