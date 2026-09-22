Нижегородская канатная дорога останется закрытой еще минимум пять месяцев

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором останется закрытой еще минимум пять месяцев. За это время планируют полностью заменить несуще-тяговый канат, сообщили в областном министерстве транспорта 22 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

По результатам технической оценки и с учетом рекомендаций Ростехнадзора принято решение отказаться от восстановления поврежденного каната и провести его полную замену, добавили в ведомстве. Как писал «Ъ-Приволжье», после аварийной остановки дороги 5 июля эксплуатирующая организация «Урбантех Сервис» начала ремонт в конце месяца, планируя восстановить канат к началу сентября.

В августе стало известно, что на покупку нового каната в бюджет области закладывают 195 млн руб.

По данным минтранса, существующий канат эксплуатируется более 15 лет, его плановая замена уже была предусмотрена на 2027 год.

«Это потребует больше времени, чем восстановление, но безопасность пассажиров для нас важнее. И в случае ремонта останавливать канатную дорогу второй раз в течение года ради плановой замены каната — это неправильное решение. Постараемся максимально ускорить процесс, чтобы минимизировать неудобства пассажиров», — отметил министр транспорта области Леонид Самухин.

Новый канат изготавливают индивидуально. По предварительной оценке, все работы, включая испытания и проверки, займут пять-шесть месяцев.

Ирина Швецова