В Карелии отменили ограничения на продажу бензина АИ-92 на АЗС «Роснефти»

При этом лимит на отпуск АИ-95 пока сохранится на уровне 30 литров на одного покупателя. Исключение составят заправки в Ледмозере, Кочкоме, Пушном, Кондопоге, Питкяранте и Рускеале. Из-за удаленности этих АЗС ограничение там увеличили до 50 литров.