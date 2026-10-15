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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Карелии отменили ограничения на продажу бензина АИ-92 на АЗС «Роснефти»

В Карелии с 15 октября отменили ограничения на продажу бензина АИ-92 на всех автозаправочных станциях «Роснефти». Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Парфенчиков сообщил об отмене лимитов на АИ-92 на заправках «Роснефти»

Парфенчиков сообщил об отмене лимитов на АИ-92 на заправках «Роснефти»

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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При этом лимит на отпуск АИ-95 пока сохранится на уровне 30 литров на одного покупателя. Исключение составят заправки в Ледмозере, Кочкоме, Пушном, Кондопоге, Питкяранте и Рускеале. Из-за удаленности этих АЗС ограничение там увеличили до 50 литров.
Артур Парфенчиков призвал жителей с пониманием отнестись к действующим мерам и отметил, что ситуация на мировом рынке нефтепродуктов быстро меняется.
«Правительство республики еженедельно проводит заседания штаба по координации действий с поставщиками топлива, органами исполнительной власти и представителями муниципальных образований»,— заявил глава Карелии.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор