В Польше арестовали гражданина Грузии по подозрению в убийстве художника Скрепецкого

Польская прокуратура сообщила об аресте гражданина Грузии Эльнура А., подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя — Роберт Кузовков). Районный суд в Люблине отправил его под стражу на три месяца.

Фигурант свою вину не признает и от дачи показаний отказывается, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в соцсети X. Прокуратура обосновала ходатайство об аресте опасениями, что мужчина может скрыться от следствия или попытаться препятствовать расследованию.

Полиция задержала Эльнура в четверг утром в одном из хостелов в городе Пястув под Варшавой. По данным полиции, мужчина, скорее всего, действовал в одиночку, но следователи не исключают того, что ему кто-то мог помочь в организации покушения, передает Rzeczpospolita.

Господина Скрепецкого убили утром 15 июня в одном из жилых кварталов города Бяла-Подляска в Люблинском воеводстве. Нападавший выстрелил в него из короткоствольного оружия пять раз, сообщали в прокуратуре.

Художнику было 44 года. Он прославился картинами-карикатурами, написанными в стиле примитивизма, в которых высмеивал российских политиков. В Польшу он переехал в 2021 году, заявляя, что ему грозит политическое преследование. Заместитель министра-координатора спецслужб генерал Радослав Куява заявлял, что польские органы безопасности предупреждали россиянина об опасности, однако тот отказался от государственной охраны.