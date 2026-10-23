В российском МИД оценили перспективы возможной встречи лидеров РФ, КНР и США
Москва нацелена на то, чтобы трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США состоялась. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
По его словам, повестка возможного саммита Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа должна охватывать широкий спектр международных проблем. «В нашем сегодняшнем мире очень много разных вопросов, которые одинаково важны для всех трех государств. Поэтому мы считаем, что повестка не должна ограничиваться какими-то отдельными темами, а должна включать целый набор»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».
Встреча может состояться на саммите АТЭС в Шэньчжэне, который пройдет с 17 по 18 ноября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Китай занимается подготовкой возможной встречи. Ранее проведение саммита не исключил и президент США Дональд Трамп.