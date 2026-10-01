Путин пообещал зеркальный ответ на попытки захвата российских судов

Россия готова реагировать зеркально в случае попыток захвата российских судов в любых частях Мирового океана, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия не захватывает суда других стран и призывает противников остановиться.

«Только регионом Балтики и Северной Атлантики Мировой океан не заканчивается, и есть другие территории Мирового океана, и мы будем действовать зеркально. Может быть, и на Балтике, и в Атлантическом океане, а может быть, и на Тихом, где-то в Индийском — я не знаю. Где нам будет выгоднее, там и будем действовать», — сказал Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства добавил, что Украина атаковала российские танкеры и корабли в Черном море, которые перевозили мирные грузы, и повредила больше сотни. Тогда Россия начала отвечать. «Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: давайте прекратите. Они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата — теперь не нравится», — добавил Владимир Путин.