Путин пообещал зеркальный ответ на попытки захвата российских судов
Россия готова реагировать зеркально в случае попыток захвата российских судов в любых частях Мирового океана, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия не захватывает суда других стран и призывает противников остановиться.
«Только регионом Балтики и Северной Атлантики Мировой океан не заканчивается, и есть другие территории Мирового океана, и мы будем действовать зеркально. Может быть, и на Балтике, и в Атлантическом океане, а может быть, и на Тихом, где-то в Индийском — я не знаю. Где нам будет выгоднее, там и будем действовать», — сказал Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства добавил, что Украина атаковала российские танкеры и корабли в Черном море, которые перевозили мирные грузы, и повредила больше сотни. Тогда Россия начала отвечать. «Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: давайте прекратите. Они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата — теперь не нравится», — добавил Владимир Путин.
Под «зеркальным» ответом российские власти описывали не обязательное действие в той же акватории, где произошло бы захват судна. В июле и августе 2026 года Владимир Путин говорил, что место ответных действий может быть выбрано там, где Россия сочтет это нужным, причем ответ обещали сделать более мощным и нарастающим по масштабу.
В декабре 2025 года в связи с атаками на танкеры Путин заявлял о расширении ударов по украинским портам и судам, заходящим в российские порты. Он также допускал ответные меры против судов стран, которые, по его оценке, помогают проводить такие операции; позднее военные корабли стали сопровождать российские торговые суда для защиты от захвата.