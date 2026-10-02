Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в Черном море

Россия открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море со всеми странами, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по его словам, конкретные двусторонние соглашения пока не обсуждаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На вопрос, поступали ли Москве предложения по безопасности в Черном море от других стран, господин Песков ответил: «Об этом же, собственно, речь вчера заходила на Валдае. Президент ответил».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова реагировать зеркально в случае попыток захвата российских судов в любых частях Мирового океана. Глава государства подчеркнул, что Россия не захватывает суда других стран и призывает противников остановиться.