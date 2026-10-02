Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в Черном море
Россия открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море со всеми странами, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по его словам, конкретные двусторонние соглашения пока не обсуждаются.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
На вопрос, поступали ли Москве предложения по безопасности в Черном море от других стран, господин Песков ответил: «Об этом же, собственно, речь вчера заходила на Валдае. Президент ответил».
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова реагировать зеркально в случае попыток захвата российских судов в любых частях Мирового океана. Глава государства подчеркнул, что Россия не захватывает суда других стран и призывает противников остановиться.
Практической основой для переговоров могут быть правила, обсуждавшиеся в марте 2025 года: отказ от применения силы и запрет использовать коммерческие суда в военных целях. В сентябре 2026 года в качестве одного из вариантов безопасного маршрута назывался путь вдоль восточного и южного побережий Черного моря, включая территориальные воды Турции.
Безопасность судоходства в прежних обсуждениях связывалась не только с действиями в акватории, но и с доступом к портам и платежной инфраструктуре. В марте 2025 года в Вашингтоне заявляли о готовности содействовать доступу России к портам и платежным системам для экспорта продовольствия и удобрений, однако в Кремле указывали, что такие договоренности должны были заработать после снятия санкций с участвующих в этой торговле финансовых организаций, подключения к SWIFT и открытия корреспондентских счетов.
Предыдущая конструкция включала международное посредничество и контроль за движением судов: в 2022 году Россия и Украина при участии Турции и ООН договорились о безопасном вывозе украинского зерна из трех портов, а в Стамбуле действовал совместный координационный центр для регистрации и инспекции судов. В июле 2023 года Москва отозвала гарантии безопасности, свернула гуманитарный коридор и объявила о расформировании этого центра; позднее Россия приостановила участие в соглашении, сославшись на невыполнение ряда его условий.