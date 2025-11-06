Смутные параллели

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел 6 ноября круглый стол на тему «Межнациональное согласие как основа единства России». Его участники проанализировали события, легшие в основу праздника 4 ноября, и пришли к выводу, что главный урок Смуты начала 17 века — это сохранение цивилизационной идентичности и суверенитета России, без которых она, в отличие от других государств, существовать не в состоянии.

Результаты социологических опросов говорят о том, что гражданская идентичность россиян находится на высоком уровне. Об этом, открывая круглый стол, заявил директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его словам, 43% опрошенных при ответе на вопрос, к какой общности людей они относят себя в первую очередь, говорят о гражданах России. «Это тот фактор, который нас всех объединяет вне зависимости от многообразия»,— объяснил социолог. Кроме того, 60% респондентов полагают, что национальное многообразие делает страну сильнее, тогда как противоположного мнения придерживаются только 9%. Наконец, 94% опрошенных называют себя патриотами и лишь 3% себя к ним не относят. В 2016 году доля патриотов была как минимум на 15 процентных пунктов меньше, подчеркнул господин Мамонов.

Согласившись с высоким уровнем консолидации общества, эксперты обратились ко временам Смуты, завершение которой легло в основу Дня народного единства.

Профессор кафедры госполитики МГУ Вардан Багдасарян охарактеризовал тогдашнее состояние российского общества как «цивилизационный кризис»: «Польский королевич Владислав выбран на русский престол, Семибоярщина, компрадоры управляют страной». По его словам, все цивилизации, которые прекратили свое существование, гибли по одному сценарию: духовный кризис, утрата цивилизационной идентичности, внутренний раскол, вмешательство внешних сил и потеря суверенитета. «Такая угроза существовала по отношению к России в начале 17 века, она могла прекратить свое существование»,— напомнил господин Багдасарян.

Набор факторов, работающих на уничтожение государственности, был «примерно тот же, что и сегодня», припугнул собравшихся профессор, назвав польско-шведскую интервенцию аналогом нынешнего «коллективного Запада». Но произошла консолидация общества и «народ спас Россию в этой ситуации», констатировал политолог.

Его мысль развил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, который назвал русский народ «народом-фениксом», ведь он восстает «из пепелищ, которые западные страны с удовольствием устраивают», нацелившись на природные ресурсы России.

А помогает «фениксу» в этом «чудо-оружие», которое заключается в «приверженности суверенности», резюмировал политолог.

Наконец, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов сформулировал главный вывод из уроков Смуты: «Единство, сплочение, солидарность, соборность — это обязательные условия существования России». По его мнению, история показала «абсолютную ценность суверенитета, невозможность для России существования в зависимом состоянии», что выгодно отличает ее от многих государств мира, которые «десятилетиями живут в условиях отсутствия реального суверенитета».

Ксения Веретенникова