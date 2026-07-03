Трамп заявил, что ничего не знает о доходах криптокомпании его семьи WLF

Составлено ИИ-Ассистентъ

Криптовалютная компания World Liberty Financial (WLF), совладельцами которой являются сыновья Дональда Трампа, была основана в 2024 году. Компания выпускает токен WLFI и стейблкоин USD1. Несмотря на заявления Дональда Трампа о его неосведомленности, в СМИ неоднократно поднимался вопрос о конфликте интересов, поскольку президент активно продвигает инициативы по либерализации криптовалютной отрасли. Например, в июне 2025 года он прокомментировал закон о государственном регулировании стейблкоинов, который обязывает эмитентов обеспечивать токены резервами в долларах и облигациях госдолга США. Отмечалось, что незадолго до этого при поддержке семьи Трампа был выпущен стейблкоин USD1, что, по мнению экспертов, принесет президенту дополнительную прибыль; при этом закон GENIUS act запрещает выпускать стейблкоины всем действующим госслужащим.

WSJ сообщала в феврале 2026 года, что 49% World Liberty Financial принадлежит инвесторам из ОАЭ, включая шейха Тахнуна бин Заида аль-Нахайяна, советника по национальной безопасности ОАЭ. Сделка на сумму не менее $500 млн состоялась незадолго до инаугурации Трампа. По данным WP, через несколько месяцев после этого ОАЭ получили доступ к передовым чипам американского производства, после того как администрация Трампа отменила правила, введенные при экс-президенте Джо Байдене. NYT в мае 2025 года писала, что ОАЭ уже вложили $2 млрд в World Liberty Financial, управляющую криптоактивами семьи Трампа, что может приносить десятки миллионов долларов в год. В январе 2026 года Пакистан объявил о сотрудничестве с криптопроектом World Liberty Financial (WLFI).

Согласно декларации Трампа за 2025 год, он заработал около $1,2 млрд на криптовалютных проектах. Из них более $500 млн поступило от World Liberty Financial, и еще более $600 млн от продаж виртуальных мемных монет с его изображением. Значительное влияние на его состояние оказали также инвестиции в акции мировых технологических компаний и доходы от недвижимости, в том числе от объектов в ОАЭ. Например, 1 сентября 2025 года от продажи токенов WLFI состояние Трампов выросло более чем на $5 млрд, хотя в ноябре того же года криптовалютный фонд World Liberty Financial понёс потери, и его токен WLFI подешевел до $0,15 с $0,26 в сентябре. Аналитики отмечали, что подобные бизнес-проекты, активно развивающиеся во время президентства Трампа, могут приводить к этическим конфликтам.