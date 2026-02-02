WP: шейху ОАЭ принадлежит доля в связанной с Трампом криптокомпании

Криптовалютная компания World Liberty Financial, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, на 49% принадлежит инвесторам из ОАЭ, в том числе шейху Тахнуну бин Заиду аль-Нахайяну, советнику по национальной безопасности ОАЭ и члену королевской семьи. Как выяснил The Washington Post (WP), сделка по продаже доли за сумму не менее $500 млн состоялась «всего за несколько дней до инаугурации Трампа».

Издание отмечает, что соучредителями компании числятся все три сына Дональда Трампа. Кроме того, она «тесно связана» с советником президента США Стивом Уиткоффом. Представитель World Liberty Financial в комментарии WP подчеркнул, что Дональд Трамп и Стив Уиткофф «не имели никакого отношения к сделке и не участвовали в деятельности компании с момента вступления в должность президента».

Представители администрации президента США заявили, что активы Дональда Трампа находятся в трасте, управляемом его детьми, поэтому «конфликтов интересов нет». В частности, советник Белого дома Дэвид Уоррингтон отметил, что «президент не участвует в деловых сделках, которые могли бы затрагивать его конституционные обязанности».

При этом, как уточняет WP, через несколько месяцев после заключения сделки ОАЭ получили доступ к передовым чипам американского производства, которые могут помочь в развитии искусственного интеллекта. Для этого администрация Дональда Трампа отменила правила, введенные при экс-президенте Джо Байдене.

World Liberty Financial была основана в 2024 году. Доход компании в 2025 году составил $57,3 млн.

Влад Никифоров