Бывший главред Tatler Ариан Романовский вышел на свободу

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) вышел на свободу. Об этом сообщила основательница «КМ20» Ольга Карпуть в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ариан Романовский

Фото: @okarput Ариан Романовский

Фото: @okarput

Ариана Романовского вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым и журналистом Тамерланом Бигаевым задержали осенью 2022 года. В феврале 2024 года Романовскому назначили семь лет, а в сентябре срок снизили до пяти лет колонии строгого режима.

Романовского, Суханова и Багиева признали виновными по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, за эти деньги они обещали не распространять порочащих господина Чемезова сведений через Telegram-канал «Тушите свет». Никто из осужденных вину не признал.