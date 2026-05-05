Дроны не довезли до передовой

“Ъ” стало известно о том, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Роману Любименко, руководителю курсов по подготовке операторов дронов «Белая стрела». Общественника подозревают в мошенничестве на 90 млн руб. при закупке дронов для СВО. Роман Любименко скрывается от следствия. Арестовали его заочно для международного розыска.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу руководителя краснодарской организации «Белая стрела» Романа Любименко. Он подозревается в хищении средств, выделенных из бюджета Кубани на закупку беспилотников для подразделений Минобороны в зоне СВО. Источник в правоохранительных органах сообщил “Ъ”, что мера пресечения избрана заочно, фигурант дела скрывается от правоохранительных органов.

Деятельность Романа Любименко попала в поле зрения силовиков во время расследования уголовного дела в отношении бывшего атамана Кубанского войскового казачьего общества, бывшего вице-губернатора Александра Власова.

Бывший чиновник обвиняется в махинациях с поставками гуманитарной помощи и техники, в том числе беспилотников, которые передавались подразделениям Минобороны в зоне СВО. Средства для приобретения дронов были выделены из краевого резервного фонда, распорядителем выступал краевой департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью.

Единственным поставщиком по госконтрактам на закупку летательных аппаратов оказался индивидуальный предприниматель Любименко, предложения других поставщиков БПЛА не рассматривались, утверждает следствие. Роман Любименко известен как гражданский активист, приближенный к администрации края, в прошлом — организатор соревнований по драгрейсингу и дрифту.

В 2024 году Роман Любименко открыл в Краснодаре курсы «Белая стрела» по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов. Организатор курсов рассказывал, что группа его единомышленников имеет опыт управления дронами, которые ранее использовались во время автогонок для контроля заездов. Помимо обучения «Белая стрела» занималась производством боевых беспилотников, предназначенных для отправки в зону СВО.

По данным правоохранительных органов, во время поставок техники Роман Любименко вводил заказчиков в заблуждение по поводу тактико-технических характеристик летательных аппаратов, существенно завышая их стоимость. Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, Роман Любименко объявлен в розыск.

По мнению следствия, злоумышленнику удалось присвоить не менее 90 млн руб. Правоохранительные органы также проверяют деятельность жены Романа Любименко, которая числилась поставщиком по некоторым договорам. Надзорные органы, как стало известно “Ъ”, готовят иск об обращении в доход РФ имущества Романа Любименко и приближенных к нему лиц.

Краевой департамент по делам казачества и военным вопросам за последнее время несколько раз оказывался в центре скандалов. Помимо курирующего его деятельность вице-губернатора Александра Власова фигурантом уголовного дела стал глава департамента Александр Тарарыкин, который подозревается в махинациях при распределении средств госпрограммы «Казачество Кубани».

По данным следствия, чиновник в обход конкурсных процедур организовал финансирование съемок фильма и публикации книги о казачестве, на что было израсходовано около 15 млн руб. Во время оперативных проверок произошел инцидент с участием Ивана Безуглого, тогдашнего директора кадетского казачьего корпуса в станице Динской: он «заказал» избиение оперативника ФСБ, который проводил его опрос.

Уголовное дело в отношении Ивана Безуглого о приготовлении к применению насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти недавно поступило в суд. Расследование уголовных дел в отношении Александра Власова (злоупотребление полномочиями в коммерческой структуре, мошенничество в особо крупном размере), а также в отношении Александра Тарарыкина (злоупотребление полномочиями) продолжается.

Анна Перова, Краснодар