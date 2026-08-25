Уголовные дела производителей дронов

29 октября 2025 года Советский райсуд Улан-Удэ арестовал по делу о мошенничестве директора ООО «Аэроком» Виктора Янькова. По версии следствия, предприниматель причинил ущерб на сумму 55 млн руб. при исполнении контракта на поставку беспилотников в зону СВО. Он был арестован, следствие продолжается.

5 мая 2026 года суд в Краснодаре заочно арестовал предпринимателя Романа Любименко, который занимался производством и поставкой дронов для нужд СВО. Его подозревают в хищении около 90 млн руб. из краевого бюджета, выделенных на закупку БПЛА. Роман Любименко скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

30 июля 2026 года Мещанский суд Москвы по обвинению в мошенничестве арестовал главу совета директоров ГК «Эфко» Валерия Кустова и гендиректора АО «УК "Эфко"» Евгения Ляшенко. Другими фигурантами дела стали директор по стратегическому развитию «Эфко» Владислав Романцев, замдиректора по развитию Екатерина Кустова, заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя и экс-гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. По версии следствия, «Транспорт будущего», в котором участвовала группа «Эфко», получая госсубсидии на разработку и производство беспилотников, закупал их в Китае и выдавал за собственное оборудование. Ущерб оценивался в 8,6 млрд руб.

8 августа 2026 года Кузьминский райсуд Москвы отправил под арест действующего и бывшего гендиректоров компании—производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Им инкриминируется особо крупное мошенничество. Подробности расследования не раскрывались.